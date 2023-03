Des moines fidèles à la Russie ont été priés de quitter la laure des Grottes de Kiev, un important monastère orthodoxe situé dans la capitale ukrainienne, Kiev. La situation est complexe car le monastère, surnommé le Mont-Saint-Michel de l'Orthodoxie a pris une décision qui va à coup sûr irrité Moscou. Fondé au XIe siècle, le complexe architectural s'étend sur vingt hectares sur les rives du Dniepr et abrite l'une des plus importantes communautés monastiques ukrainiennes, comptant environ 200 moines. Cependant, les moines relevait jusqu'à un passé pas très lointain du patriarcat de Moscou, dirigé par le patriarche Kirill, un soutien inconditionnel du président russe Vladimir Poutine.

En pleine guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont décidé de demander à des ecclésiastiques de l'Église orthodoxe affiliée à Moscou de quitter la laure des Grottes de Kiev, un important monastère orthodoxe. Cette décision a été justifiée par le fait que le patriarcat de Moscou conduit par le patriarche Kirill soutient l'offensive russe, ce qui en ferait un ennemi pour l'Ukraine. Le secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité nationale, Oleksiï Danilov, a affirmé que personne ne serait expulsé par la force et que tout se ferait dans le respect de la loi.

Pour l'historien des religions, Jean-François Colosimo cité par des médias, cette mesure est symbolique et signifie que les représentants du patriarcat de Moscou sont désormais indésirables en Ukraine. Cette décision est un exemple de la façon dont la guerre en Ukraine a eu des répercussions sur les relations entre l'Ukraine et la Russie, y compris sur les relations religieuses. Le patriarcat de Moscou a toujours eu une influence considérable en Ukraine, mais la guerre a amplifié les tensions politiques et religieuses entre les deux pays. Pour rappel, l'année dernière, l'Église orthodoxe ukrainienne se sépare de Moscou