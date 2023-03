Dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) Côte d'Ivoire 2023, le nouveau sélectionneur national des Guépards du Bénin ,Gernot Rohr a dévoilé, ce vendredi 10 mars 2023 à la salle de la conférence de presse du stade de l'amitié Général Mathieu kérékou de Kouhounou, la liste de 25 joueurs pour affronter les Amavubi du Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 et à Kigali le 27 mars 2023. C'était au cours d'une conférence de presse.

Sur sa liste, le technicien Franco -Allemand a fait appel à six (6) Guépards juniors du Bénin qui ont joué tout récemment en Egypte la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Autres remarques sur la liste de Gernot Rohr, il y a la présence du capitaine Stéphane Sessègnon. Cette présence de Stéphane Sessègnon, selon Gernot Rohr , est due au fait qu'il a besoin des joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes joueurs et motiver ces derniers entre autres dans les vestiaires, en dehors du terrain .

Pour l'entraineur de l'équipe nationale du Bénin , on ne peut pas écarter comme ça ces joueurs expérimentés. Il faut alors remarquer que c'est un mélange entre jeunesse et l' expérience, joueurs expatriés et joueurs locaux que ce technicien Franco- Allemand a concocté. Il n' a pas manqué de faire savoir aux joueurs convoqués qu'il compte sur leur volonté de se révolter pour se relever des quatre défaites d'affilée. Signalons que le Bénin occupe la dernière place dans son groupe avec 0 point. Les Béninois ont été battus lors des 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la Can Côte d'Ivoire 2023 par le Sénégal à Dakar et le Mozambique à Cotonou.

La liste des 25 joueurs de Gernot Rohr

Gardiens : Saturnin Allagbé, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Défenseurs : Khaled Adenon, Cédric Hountondji, Yousouf Assogba, Melvyn Doremus, David Kiki, Mohamed Tijani, Olivier Verdon, Moumini Rachid, Sankamao Rabiou