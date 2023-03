Dans moins de dix ans, plusieurs Français pourraient avoir des difficultés à avoir un logement. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une récente étude qui a été réalisée par l’Institut Thomas More. Selon les responsables de cet institut, les ménages modestes mettent près de 50 % de leurs revenus dans le logement. Ce secteur prend ainsi une part importante à la crise du pouvoir d’achat. À en croire les chiffres qui ont été avancés par l’étude, 395 000 nouveaux logements devront être construits chaque année pour faire face à cette crise.

Dans sept ans, le besoin en matière de logement en France pourrait être évalué à 850 000. « On risque de voir apparaître un déficit massif de logements sur certains territoires, en Occitanie, dans les régions de l’ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) et en Auvergne-Rhône-Alpes », ont noté les auteurs de cette enquête qui plaident pour « une refondation complète de la politique du logement ». L’étude met également un accent particulier sur les besoins des régions en décroissance démographique.

Selon les évaluations qui ont été faites par les auteurs de l’enquête, « d’importants besoins de logements nouveaux » seront enregistrés dans ces zones. « La part du budget des ménages consacrée au logement depuis 1980 ne cesse d’augmenter et les ménages les plus modestes y consacrent désormais jusqu’à 45 % de leurs revenus. Le logement devient l’un des aspects les plus prégnants de la crise du pouvoir d’achat », indique le directeur de l’Institut Thomas More.