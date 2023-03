Un jeune homme âgé de 19 ans a été kidnappé par plusieurs individus, qui avaient ensuite notamment demandé 2000 euros et une console de jeux PS5 pour le libérer. Selon les informations relayées par le quotidien français La Dépêche, l’enlèvement a eu lieu le vendredi 24 mars 2023, dans la commune de Toulouse. Après avoir enlevé la victime, les ravisseurs ont contacté ses parents et leur ont demandé en échange une PlayStation 5, une somme de 2000 euros et la livraison de stupéfiants, entre autres. Après cet entretien, un rendez-vous a été convenu pour le dimanche 26 mars dernier.

La captivité du jeune homme a duré deux jours

Au cours de cette opération, plusieurs éléments de la brigade de recherches de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais soutenus par le groupe d'observation et de surveillance (GOS) ainsi que l’antenne GIGN de Toulouse sont intervenus. Si la captivité du jeune homme a duré deux jours, les forces de l’ordre sont finalement parvenues à mettre la main sur ses ravisseurs. Ainsi, ce sont huit personnes qui ont été arrêtées, avec cinq parmi elles qui ont été mises en examen le lundi 27 mars 2023. Selon les premiers éléments de l’enquête, le kidnapping serait dû à une affaire de stupéfiants.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une affaire d’enlèvement fait la une de la presse en France. L’année dernière, une collégienne avait été kidnappée et assassinée. La victime, une fille âgée de 14 ans en classe de quatrième, avait été enlevée dès sa sortie de l'école. Son corps avait ensuite été retrouvé sans vie dans une maison abandonnée, suite aux enquêtes effectuées par les forces de l'ordre. En effet, les parents de la victime ont signalé sa disparition aux forces de l'ordre. C'est ainsi que les gendarmes avaient lancé les investigations.