La Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) a organisé une série de journées portes ouvertes pour les écoliers, élèves et étudiants béninois : les #GDIZOpenDays ! Grâce à cette initiative, ce sont plus de 1000 jeunes qui ont pu découvrir le projet de la GDIZ, comprendre la politique d'industrialisation du gouvernement pour une transformation locale des produits du Bénin et découvrir les différents métiers et opportunités d’emplois au sein de la Zone. C’est également l’occasion pour la GDIZ d’encourager ces écoliers, élèves et étudiants, qui représentent l’avenir du Bénin, à exceller dans leurs études, pour qu'ils puissent devenir les acteurs importants de l’industrialisation du Bénin.