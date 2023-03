Dans le cadre du match Bénin # Rwanda comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a animé, ce mardi 21 mars 2023 à la salle de conférence de presse du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, une conférence de presse avant match. Il était entouré pour la circonstance de son capitaine Khaled Adémon. Le technicien franco-allemand a déclaré, concernant le plan de jeu pour le match de ce jour, qu’il « va faire en sorte de mettre en place une organisation simple mais efficace ». Il a tenu aussi à clarifier que Khaled Adénon reste son capitaine car, il se base sur l’organisation qu’il y a déjà en place puisqu’il ne veut pas « tout chambouler en 48 heures ».

Pour la qualification de l’équipe nationale pour la Can Côte d’Ivoire 2023, il a laissé entendre qu’on doit continuer d’y croire et que « tant qu’il y a une possibilité mathématique, il faut continuer à y croire ». Pour lui, les Guépards du Bénin peuvent se relancer « même en prenant 4 points sur 6 » et qu’ils savent que « ça sera difficile car le Rwanda a une bonne équipe » mais eux, ils doivent y croire. C’est pourquoi, il a signifié que lui et les joueurs font face à « un challenge presque impossible mais, cela voudra justement dire » qu’ils n’ont « rien à perdre ». Il a par ailleurs reconnu que les Guépards du Bénin feront face à une équipe qui a fait une bonne préparation et qui a disputé un match amical.

« Nous sommes excités car si malgré ces conditions, nous l’emportons, cela pourra galvaniser tout le groupe » a-t-il lâché. Se prononçant sur l’équipe rwandaise, il a affirmé que « c’est une équipe qui a déjà démontré de belles choses face au Sénégal et au Mozambique » et que « c’est une équipe solide qui ne sera pas facile à jouer ». Quant au capitaine Khaled Adénon, il a indiqué que « tous les matchs sont compliqués » et qu’ils ont des absents mais ils feront avec. Pour lui, ceux qui sont là devront jouer et qu’il aimerait « avoir tout le monde à 100% mais ce n’est pas le cas ». « Demain (mercredi 22 mars 2023), ça sera à nous de reconquérir le public béninois après les mauvais résultats », a-t-il insisté avant d’ajouter que « tous les joueurs connaissent l’enjeu » et ils savent qu’ils doivent se donner à 100%.