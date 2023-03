L’ambassadeur de la Pologne près de la France a profité de son récent passage sur la chaîne de télévision française LCI pour se prononcer sur la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine. Pour Jan Emeryk Rościszewski, la Pologne sera bien obligée d’intervenir si l’Ukraine n’arrivait plus à se défendre. Selon le diplomate polonais,« si l'Ukraine ne parvient pas à défendre son indépendance, nous n'aurons pas le choix, nous serons obligés de rentrer dans le conflit ».

Ce fut également l’occasion pour lui de tirer à boulets rouges sur la Russie qui est à l’origine de cette situation. «Ce n'est pas l'OTAN, la Pologne ou la Slovaquie qui font de plus en plus pression, mais la Russie, qui a envahi l'Ukraine. La Russie, qui s'empare de ses territoires. La Russie, qui tue son peuple. Et la Russie, qui enlève des enfants ukrainiens. Par conséquent, soit l'Ukraine défendra son indépendance aujourd'hui, soit nous devrons entrer dans ce conflit », a déclaré le diplomate polonais.

Cette déclaration de l’ambassadeur Jan Emeryk Rościszewski intervient après la promesse qui a été faite par son pays de mettre à la disposition de l’Ukraine quatre MiG. La Slovaquie s’est également annoncée sur la liste des soutiens de l’Ukraine. Au cours des prochaines semaines, ce petit pays de cinq millions d’habitants mettra à la disposition de Kiev 13 avions de chasse. Il s’agit ainsi d’un total de 17 appareils qui seront fournis par ces deux pays pour permettre à l’Ukraine de lutter efficacement contre la Russie.