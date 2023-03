La tension monte entre la Russie et les États-Unis après la chute d'un drone américain dans la mer Noire. Washington a accusé un avion russe d'être responsable de l'incident, tandis que Moscou rejette ces allégations et accuse les États-Unis de mener des opérations hostiles en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que Moscou "réagirait proportionnellement" à de futures "provocations" américaines. Le drone, un Reaper MQ-9, est tombé en mer après avoir été percuté par un chasseur russe, selon les États-Unis.

Moscou admet l'interception de l'appareil, mais nie tout contact et affirme ne pas être à l'origine du crash. La Russie voit dans le déploiement de ces drones une preuve d'implication directe de Washington dans le conflit en Ukraine, où Moscou a récemment annexé les régions du Donbass.

La France a également exprimé son mécontentement face à l'incident. "Les actions d'intimidation ne sont pas acceptables", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans une réponse à une question de l'Agence France-Presse. "Nous appelons la Russie à se conformer au droit international sur ce sujet, comme sur l'ensemble de ceux dont elle s'est écartée".

Récupérer le drone, un enjeu pour la Russie et les USA

La Russie a entretemps indiqué qu'elle allait s'efforcer de retrouver le drone américain et de le remonter à la surface pour l'analyser. "Je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre ou pas, mais il faut essayer. Et on va obligatoirement s'en occuper, et j'espère bien sûr avec succès", a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

Les États-Unis ont également annoncé leur intention de récupérer leur appareil. "Nous avons pris des mesures pour le récupérer", a affirmé un porte-parole de la Maison-Blanche. Volant à une vitesse de croisière de 335 km/h, il bénéficie d'une autonomie de plus de 24 heures.

Avec la crise en Ukraine, la mer Noire est le théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l'OTAN et les forces armées russes. Les alliés occidentaux de l'Ukraine, qui livrent depuis le début du conflit des armements à Kiev pour l'aider à se défendre, ne sont pas directement impliqués sur le territoire ukrainien, de crainte d'une escalade avec la puissance nucléaire russe.