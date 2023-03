Le président chinois Xi Jinping a publié un article dans le journal Rossiïskaïa Gazeta, dans lequel il souligne les positions communes de la Chine et de la Russie sur l'ordre mondial, avant sa visite d'État en Russie du 20 au 22 mars. Rappelons que la Chine a refusé de condamner la Russie suite à son offensive militaire en Ukraine, maintenant ainsi de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine malgré la pression exercée par les pays occidentaux. Dans son message, Xi Jinping insiste sur l'importance de défendre un ordre mondial fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies. Il souligne la coopération étroite entre la Chine et la Russie dans diverses instances internationales, telles que l'ONU, l'OCS, les Brics et le G20, pour promouvoir un monde multipolaire et démocratique.

Le président chinois affirme également que les deux pays s'efforcent de développer des valeurs universelles et de créer un nouveau type de relations internationales, ainsi qu'une communauté de destin commun pour l'humanité. Cette déclaration conforte l'idée que la Chine et la Russie cherchent à renforcer leur partenariat stratégique face aux défis internationaux.

La coopération militaire

Lors de sa visite en Russie, Xi Jinping rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine pour échanger sur les relations bilatérales, les principales questions internationales et régionales d'intérêt commun. Selon Iouri Ouchakov, conseiller du président russe, les sujets de coopération militaro-technique et énergétique seront également abordés lors de la visite.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les discussions entre les deux chefs d'État seront approfondies et qu'elles permettront de consolider les relations entre la Chine et la Russie. Cette visite d'État met en lumière l'importance accordée par les deux pays à leur partenariat et leur volonté de maintenir une position commune face aux pressions internationales.