Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a appelé le président chinois Xi Jinping à entrer en contact direct avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Selon Sullivan, la Chine et Xi Jinping ont besoin d'entendre directement l'opinion de l'Ukraine sur la crise qui sévit dans le pays. L'administration américaine a tenté de convaincre Pékin d'établir un tel contact à plusieurs reprises, tant en public qu'en privé. Cependant, les informations publiées par le Wall Street Journal selon lesquelles Xi Jinping aurait prévu de se rendre à Moscou la semaine prochaine pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine avant de mener des négociations en ligne avec Zelensky ne peuvent être confirmées par Washington pour le moment.

Cette initiative américaine est une réponse à la situation difficile que traverse actuellement l'Ukraine. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et celles des régions de l'est dont le Donbass il y a quelques mois, le pays est confronté à des bombardements massifs de la Russie. Dans ce contexte, l'Ukraine a cherché à renforcer ses relations avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le président Zelensky a notamment rencontré le président américain Joe Biden. Les États-Unis ont également fourni une aide économique et militaire à l'Ukraine pour l'aider à faire face aux défis actuels.

L'appel de Sullivan à Xi Jinping est donc une tentative de faire entendre la voix de l'Ukraine directement à la Chine, un pays qui a traditionnellement des liens étroits avec la Russie. La Chine est également un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et est donc un acteur important dans les efforts internationaux visant à résoudre la crise ukrainienne.

En appelant à ce contact direct entre les dirigeants ukrainien et chinois, les États-Unis espèrent peut-être encourager la Chine à jouer un rôle plus actif dans la résolution de la crise ukrainienne. Cependant, il reste à voir si Pékin sera disposé à prendre une telle initiative et comment Moscou réagira à cette proposition.