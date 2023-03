Le parti Les Démocrates a annoncé lors de la campagne des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 que dès leur entrée de leurs députés au parlement de la 9ème législature qu’ils vont initier une proposition de loi d’amnistie. C’est ce qui fut fait. Ce vendredi 24 mars 2023 au siège du parti la flamme à Cotonou , au cours d’une conférence de presse, le président du groupe parlement « Les Démocrates » à l’Assemblée Nationale, Nourénou Atchadé a présenté les contours de cette proposition de loi d’amnistie. Selon le vice-président du parti Les Démocrates, cette loi d’amnistie préconise l’abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à nos jours.

Pour le président du groupe parlementaire « Les Démocrates », la proposition de loi comporte deux (02) titres avec neuf (09) articles. Le titre 1 concerne l’amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d’une liberté provisoire. Quant au titre 2, il a pour objet l’amnistie et ou l’abandon de poursuites judiciaires à l’encontre de personnalités politiques béninoises vivant en exil. Il a précisé que la proposition de la loi s’inscrit dans la droite des actions devant conduire « à la réunification et à la pacification de notre société » . Car rappelle-t-il, de vives tensions « ont mis en mal la cohésion sociale et l’unité société nationale qui avait toujours caractérisé notre pays ».

Nourénou Atchadé a précisé que « les dernières élections législatives de janvier 2023 qui ont marqué l’entrée au parlement d’une minorité de députés de l’opposition et la décision du gouvernement de libérer certains détenus apparaît aux yeux du peuple béninois comme un début de dégel devant conduire à la réunification et à la pacification de notre société ». Selon lui, leur initiative entre dans la dynamique « afin de réunir toutes les filles et tous les fils du Bénin autour des grands défis de développement et de sécurité qui sont les nôtres en ce moment ».

C’est pourquoi, le président du groupe parlement « Les Démocrates » au parlement béninois a invité leurs collègues députés de l’Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) et du Bloc Républicain, les acteurs de la société civile, du clergé, de la Conférence épiscopale du Bénin, de l’Union Islamique du Bénin, les dignitaires des cultes endogènes, les rois et têtes couronnées à « soutenir cette proposition de loi pour son aboutissement afin que les filles et fils de ce pays jadis pays de paix, d’harmonie et de démocratie retrouve ses lettres de noblesse ».

A l’endroit du Chef de l’Etat béninois, les initiateurs de la présente loi d’amnistie ont lancé cet appel : « nous députés initiateurs de la présente proposition de loi spéciale d’amnistie prions son Excellence Patrice TALON, Président de la République et père de toutes les Béninoises et de tous les Béninois d’œuvrer pour l’aboutissement heureux de cette loi, toute chose qui renforcera son bilan économique, politique et social ».