L'Ong Sopci-Internationale témoigne de son soutien aux opposants béninois Reckya Madougou et Joël Aïvo à travers une lettre en date du 21 mars dernier, signée de son directeur exécutif Herman Zahui Yohou. ‹‹ Le monde semble découvrir à travers ce qui se passe au Bénin avec les détenus politiques, le logiciel béninois est au cœur d’un des plus graves scandales d’emprisonnement de la décennie, que le pouvoir de la Rupture du Bénin de Patrice Talon bafoue allégrement les droits humains, la liberté d’expression ou celle de la presse››, peut-on lire dans cette lettre.

Selon l'Ong Sopci-Internationale le chef d'accusation déposé sur Thibaut Ogou qui a été arrêté le 06 avril 2021, prouve que Reckya Madougou et Joël Aïvo sont des lanceurs d’alerte et que leur combat dépasse largement les frontières du Bénin. Après son arrestation, une équipe de cinq personnes, dont deux depuis la Côte d'Ivoire, une respectivement depuis le Sénégal, le Mali et le Togo a été envoyée pour lui rendre visite mais en vain. ‹‹ À notre grande surprise, après plus de vingt mois de détention préventive, on a constaté par une autre visite composée toujours d'une délégation de cinq personnes le samedi 31 décembre 2022, qu'il n'a toujours pas le droit de recevoir de visite parce qu'on a encore été renvoyé ››, une situation que dénonce cette Ong. Même loin du Benin, l'Ong Sopci-Internationale soutient les « détenus politiques » et espère toujours que justice soit faite.

Sopci-Internationale remercie la maman de Reckya Madougou qui soutient sa fille inlassablement depuis son arrestation ainsi que la femme de Joël Aïvo qui difficilement arrive à bien discuter avec son mari quand elle le visite. ‹‹ Par votre courage de femme, vous êtes aussi des figures de la lutte pour la liberté des prisonniers politiques ››, a écrit l'Ong Sopci-Internationale dans sa lettre.



En effet, l'Ong Sopci-Internationale, Conclave de la Jeunesse (Aci), l'Odhp et le Comité de soutien aux détenus et exilés politiques ainsi que les parents et amis des détenus ont toujours mené des actions pour favoriser la libération des détenus politiques mais, leurs efforts n'ont pas porté de fruit. D'après cette Organisation non gouvernementale, ces prisonniers politiques et les personnes qui les soutiennent font de plus en plus preuve de courage en réclamant la liberté d'expression et la liberté de la presse. ‹‹ Soyons nombreux à exiger la liberté pour Thibaut Ogou et pour tous les prisonniers politiques au Bénin ››, a conclu l'Ong Sopci-Internationale.