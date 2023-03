Kylian Mbappé, la superstar française, a ajouté une autre plume à son chapeau après avoir dépassé le record de Karim Benzema pour devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de football de France. Mbappé a réalisé cet exploit après avoir marqué deux buts lors du match entre la France et les Pays-Bas, qui s'est soldé par une victoire de 4 buts à 0 pour l'équipe française. Avec un total de 38 buts en seulement 67 apparitions pour la France, Mbappé a dépassé le record de Benzema de 37 buts en 81 matchs.

L'attaquant de 24 ans ne se classe désormais qu'après quatre joueurs qui ont marqué plus de buts pour l'équipe nationale française, parmi lesquels on retrouve ses coéquipiers Olivier Giroud (53 buts) et Antoine Griezmann (42 buts). Le premier but de Mbappé est survenu à la 21e minute du match, et il a remis ça à la 88e minute. Ce doublé n'a pas seulement assuré trois points pour la France, elle a également aidé Mbappé à grimper dans l'échelle des buteurs pour son équipe nationale.

Il convient de mentionner que Mbappé a atteint ce record à un âge remarquablement jeune, puisqu'il est dans sa 24è année seulement et a de nombreuses années devant lui pour booster son bilan. Il est déjà considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de sa génération, et son récent exploit record a encore renforcé sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Avec l'objectif de dépasser le record de Michel Platini de 41 buts pour la France, Mbappé n'a montré aucun signe de ralentissement. C'est un joueur qui continue de repousser les limites et de fixer de nouvelles normes à chaque match qu'il joue.