Présente sur l’émission « K’fé Week-end » de ce vendredi 3 mars 2023, la Miss influenceuse contestée par ses challengers donne de la voix. Ceci intervient à 24 heures de la réception de ses lots gagnés lors de la cérémonie. Accusée d’être favorisée par les organisateurs de cette cérémonie de Miss Influenceuse qui s’était achevée avec bagarre, Perside Tansela a donné sa version des faits de ce concours du 24 février dernier.

« Je fais partie de quelques-unes qui n’ont pas été approchées. J’ai vu l’affiche, je m’y suis intéressée et je suis allée m’inscrire. Je me suis vraiment investie dans ce concours parce que quand je suis arrivée, j’ai constaté que les autres candidates avaient déjà commencé et je me suis dit qu’il va falloir que je me donne à fond » a commencé la Miss Influenceuse de 2023. Celle-ci apprend que tout s’est passé avec elle dans la neutralité.

Pour ce qui concerne les accusations à son encontre, celle-ci s’inscrit en faux et explique « Je me suis sentie trahir et c’est déplorable. Même celles qui parlent de favoritisme, je m’étais déjà plainte auprès du comité de ce caractère. On ne m’a même pas contacté… ». En rappel, la cérémonie de remise de lots à l’endroit de la Miss et ses dauphines est pour ce samedi 4 Mars 2023.