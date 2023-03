Les gouvernements russe et burundais ont fait part, ce jeudi, de leurs intentions de collaborer sur un accord concernant l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire. Lors d'une conférence de presse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue burundais, Albert Shingiro, ont présenté les grandes lignes de cette coopération naissante. Selon les deux ministres, cet accord intergouvernemental, actuellement en cours de préparation, vise à encourager l'échange de connaissances et de technologies en matière de nucléaire civil selon Tass.

La Russie et le Burundi ont déjà établi des feuilles de route pour orienter leur partenariat dans ce secteur. Par ailleurs, un mémorandum sur la formation dans le domaine de l'énergie nucléaire est également en projet. "Nous avons examiné nos relations bilatérales. Nous avons un sentiment absolument uni qu'elles doivent être constamment renforcées dans tous les domaines. Et nous avons convenu des mesures politiques nécessaires pour approfondir la coopération commerciale et économique, les liens humanitaires" a déclaré M. Lavrov.

Appel au dialogue sur le dossier ukrainien

Le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro a appelé les parties au conflit en Ukraine à "donner une chance à la diplomatie" pour surmonter la crise et maintenir des contacts diplomatiques pour trouver une solution durable.

"Nous espérons que ce problème pourra être réglé pacifiquement et par des outils démocratiques. Nous voulons que les parties donnent une chance à la diplomatie, que cette fenêtre diplomatique reste ouverte afin de trouver une solution durable à un tel conflit", a-t-il déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à l'issue de l'entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. M. Shingiro a souligné qu'"il n'est pas nécessaire d'utiliser des armes" pour régler le conflit.