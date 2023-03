Rien ne semble arrêter l’international français Kylian Mbappé, qui veut glaner davantage de titres. Ainsi, le natif de Bondy, qui s’était exprimé en conférence de presse, avait fait part de sa volonté de dépasser l’ancien joueur français, Michel Platini, dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de France. « C’est à la fois un honneur, et c’est la prochaine cible à abattre » avait-il déclaré, tout en ajoutant que : « Michel Platini, c’est une légende absolue. Que je le dépasse demain ou après-demain, cela restera une légende du football français. Mais moi, je veux continuer ma route, et ça passera par Michel Platini ».

« Il n'y a pas de problème, qu'il batte mon record »

Ces mots sont parvenus à l’ancien bleu qui n’a pas tardé à répondre. Sur le plateau de la radio française Europe1, Jacques Vendroux, journaliste et ami de Platini a rapporté les propos de l’ex-joueur avec qui il s’était entretenu au téléphone. L’homme des médias a ainsi fait savoir que Michel Platini est assez fan de Kylian Mbappé. « C'est vrai que je lui ai dit, 'tu es la prochaine cible de Mbappé', il m'a dit 'il n'y a pas de problème, qu'il batte mon record. S'il bat mon record c'est qu'il met des buts et s'il met des buts, c'est dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, ça me va très bien' » a-t-il ajouté.

Jacques Vendroux a par ailleurs tenu à rassurer que Michel Platini « n’est pas du tout aigri ». Pour rappel, les propos relayés par le journaliste français interviennent après que Kylian Mbappé a dépassé Karim Benzema dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l'équipe France. Le joueur de la sélection française est ainsi devenu cinquième buteur de l’histoire des bleus. Mbappé a réalisé cet exploit lors du match entre la France et les Pays-Bas, qui s'est terminé par une victoire de 4 buts à 0 pour les bleus. Au cours de la rencontre, il a marqué deux buts, totalisant 38 buts en seulement 67 apparitions pour la France.