Houssem Aouar, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, a récemment fait parler de lui en révélant qu'il avait opté pour la nationalité sportive algérienne, après avoir précédemment porté les couleurs de la France en 2020. Ce changement sera effectif à compter de septembre prochain, et le joueur a livré des explications sur les motifs de sa décision lors d'une interview avec les médias officiels de la Fédération Algérienne de Football. Aouar a admis qu'il éprouvait des remords quant à son choix initial de rejoindre l'équipe française et a précisé que sa décision de passer à l'Algérie n'était pas un choix par dépit. Il a insisté sur le fait qu'il aurait dû prendre cette décision plus tôt et qu'il n'avait pas sélectionné l'équipe qui lui correspondait en choisissant la France.

Les propos du joueur ont suscité des réactions de la part de plusieurs commentateurs sportifs. Aouar a cherché à rectifier le tir lors d'une entrevue avec Téléfoot, en affirmant que son choix n'était pas dirigé contre la France et qu'il respectait les footballeurs algériens.

Conscient de la situation, Aouar a déclaré qu'il devra se battre pour sa place dans l'équipe nationale algérienne, au même titre que tous les autres joueurs. Son changement s'inscrit dans la stratégie de la Fédération Algérienne de Football visant à convaincre les footballeurs binationaux de rallier les Fennecs, avec l'objectif de retrouver leur niveau optimal et de remporter une troisième Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire l'hiver prochain.