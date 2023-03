Le journaliste américain Evan Gershkovich, correspondant pour le Wall Street Journal à Moscou, a été arrêté en Russie pour espionnage. Les enquêteurs du Service fédéral russe de sécurité (FSB) ont accusé le journaliste d'avoir recueilli des secrets d'État sur les activités d'une entreprise du complexe militaro-industriel russe, sur ordre de la partie américaine. La procédure pénale a été ouverte en vertu de l'article 276 du Code pénal russe (espionnage). Le tribunal moscovite de Lefortovo a décidé de placer le journaliste en détention provisoire au centre de détention de Lefortovo pour mener des actions d'investigation.

Le Wall Street Journal a exprimé sa profonde inquiétude pour la sécurité d'Evan Gershkovich et a rappelé qu'il travaillait au bureau moscovite du journal et couvrait les événements en Russie. Le gouvernement américain a également exprimé sa préoccupation pour la détention du journaliste et a appelé les ressortissants américains à quitter immédiatement la Russie.

Toutefois l’administration Biden précise qu’il ne demande pas le départ des journalistes américains de Russie pour autant. "Je ne vais pas appeler d'autres médias à évacuer leurs journalistes depuis Moscou. Nous comprenons que vous faites un travail important. Vous êtes prêts à prendre le risque et devez le faire dans le cadre de ce travail. Nous le respectons. Mais cela n'annule pas notre préoccupation profonde au sujet du séjour d'Américains [en Russie]. Les Américains ne doivent absolument pas s'y rendre. S'ils voyagent ou séjournent là-bas, nous pensons qu'ils doivent quitter immédiatement ce pays, conformément aux recommandations du département d'État" a affirmé John Kirby, le coordinateur des communication stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Première fois depuis 1986

Nicholas Daniloff, un descendant d'émigrants russes travaillant pour US News and World Report, avait été arrêté pour espionnage à Moscou en 1986, devenant le premier journaliste américain arrêté pour cette raison en Russie depuis lors. À l'époque, l'administration Reagan avait déclaré que Daniloff était innocent et que son arrestation était une représaille à l'arrestation d'un diplomate soviétique par le FBI pour espionnage.

Le sort d'Evan Gershkovich reste incertain alors que la procédure pénale se poursuit. Le Wall Street Journal et le gouvernement américain ont promis de fournir à Gershkovich tout le soutien dont il a besoin, y compris un accès consulaire. Pour les occidentaux, la détention de Gershkovich souleve des préoccupations quant à la liberté de la presse en Russie et à la sécurité des journalistes travaillant dans le pays.