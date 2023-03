Cela fait plus d'un an maintenant que le conflit russo-ukrainien dure. Cette guerre a entraîné un bouleversement de la géostratégie mondiale et des répercussions sur l'économie. Dans cette crise, l'Ukraine bénéficie du soutien sans faille du monde occidental. Les pays regroupés au sein de l'OTAN ont enclenché divers mécanismes pour assister dans plusieurs domaines Kiev. Au cours d'un récent entretien médiatique, Jens Stoltenberg, le Secrétaire Général de l'OTAN, a notifié qu'il faut renforcer le soutien à l'Ukraine, car selon lui, Vladimir Poutine n'est pas dans une démarche de recherche de la paix pour le moment.

"La Russie n'envisage pas de préparer la paix. Le président Poutine se prépare à faire davantage la guerre" a indiqué Stoltenberg qui ajoute qu'il faut livrer beaucoup plus d'armes à l'Ukraine. La paix n'est-elle vraiment pas possible dans ce conflit ? Lors de sa visite d’État en Russie, le président chinois Xi Jipping a proposé un plan de paix à Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre. Le chef du Kremlin a reconnu que le plan de paix chinois était très pertinent et que diverses propositions de ce plan peuvent servir de base pour un règlement pacifique du conflit.

Jens Stoltenberg assure aussi de son côté que l'initiative chinoise est très noble. Il a mis en avant certains volets dudit plan comme : "le respect des civils", "la sûreté nucléaire", "le fait qu'il faut respecter l'intégrité et la souveraineté territoriale". Cependant, le SG de l'OTAN déclare que pour déboucher sur une solution négociée, il faudra que l'Ukraine s'impose comme nation indépendante et souveraine, d'où l'importance de poursuivre la livraison d'armes à Kiev.

Jens Stoltenberg affirme que la guerre russo-ukrainienne pourrait s'étaler dans le temps et met en avant des enjeux importants. "Quel que soit le moment auquel prendra fin cette guerre, nous vivrons dans un environnement de sécurité plus dangereux, car le président Poutine veut une Europe différente, dans laquelle il peut contrôler ses voisins." dira l'ancien Premier ministre norvégien.