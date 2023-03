Le climat est actuellement très lourd au niveau de la péninsule nord-coréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord se regardent actuellement en chien de faïence. Depuis quelques semaines, Pyongyang multiplie les tirs de missiles et enchaîne les provocations avec le monde occidental et surtout Séoul. Le conflit russo-ukrainien fait craindre à de nombreux experts un effet domino dans la péninsule nord-coréenne. Face aux provocations répétées du régime de Kim Jong Un, la Corée du Sud se prépare à toutes éventualités avec notamment une augmentation considérable de son budget alloué à la défense. Séoul a aussi renforcé son partenariat militaire avec les États-Unis.

Cependant, les dirigeants sud-coréens privilégient une désescalade et ils estiment que la Chine et la Russie peuvent contribuer à cela. Lim Soo-suk, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que la Corée du Nord est l'unique responsable de la montée des tensions au niveau de la péninsule nord-coréenne. D'après le diplomate, Pyongyang refuse toutes propositions de dialogue venant de la part de Washington et de Séoul.

Face à cette situation de crispation, la Chine et la Russie qui entretiennent des relations cordiales avec Kim Jong Un, peuvent jouer un rôle de médiateur. "Les provocations nucléaires et de missiles ne peuvent en aucun cas être justifiées et constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui contiennent la volonté générale de la communauté internationale, y compris de la Chine et de la Russie" a laissé entendre Lim Soo-suk. Le dossier de la péninsule nord-coréenne avait été abordé par Vladimir Poutine et Xi Jipping lors de la visite du dirigeant chinois à Moscou. Les deux dirigeants avaient alors exprimé leurs préoccupations face à cette escalade.