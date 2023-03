Réagissant à la question du correspondant de Rfi à Cotonou lors de la conférence de presse conjointe qu'il a animée avec le président du Niger Mohamed Bazoum dans l'après midi de ce lundi 13 mars 2023, le président Patrice Talon s'est insurgé contre certains traitements de l'information par le média français Rfi.

La question sécurité notamment les attaques terroristes ont été évoquées au cours de la conférence de presse conjointe tenue par le président béninois et son hôte, le président Bazoum. Le président Talon a reconnu et soutenu que depuis quelques temps les actions des deux pays en matière de sécurité portent leurs fruits. "Les attaques et les menaces sont plutôt rares...les manifestations dans ces régions sont maîtrisées. Je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait au grand dam de Rfi qui ne manque aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. ", a fait savoir le Chef de l'État béninois Patrice Talon.

Il a par la suite regretté la manière dont certaines informations sont traités par le médias français et a appelé à "reconnaitre les efforts". "Nous avions entendus tous ce matin sur vos antennes que le Parc W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulière veut dire la même chose que sporadique ou plutôt rare. De ce que nous constatons, c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous c'est régulier. Je ne sais pas quel sens vous donnez à celà. Mais c'est dommage que vous, ce qui vous intéresse et vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises qui n'existent que dans vos imaginations. La presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile et il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès et c'est celà qui encourage les uns et les autres à faire davantage."