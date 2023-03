Amnesty International dénonce la politique de « deux poids, deux mesures » qu’auraient adopté les pays occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon cette organisation de Défense des Droits de l’Homme, l’Occident défend l’Ukraine et s’est engagé résolument contre la Russie. Si l’Ong estime qu’il s’agit d’une attitude normale, elle fait tout de même remarquer que ces mêmes pays occidentaux ne s’impliquent pas autant dans d’autres crises similaires.

Dans un rapport, l’Ong estime que la situation en Ukraine a « dévoilé au grand jour l'hypocrisie des États occidentaux, qui ont réagi avec force à l'agression russe mais ont fermé les yeux sur de graves violations commises ailleurs, voire en ont été complices ». Selon les confidences qui ont été faites à l’Agence de presse française par Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty, les États occidentaux ont négligé les autres crises dans le monde.

Amnesty International regrette que des crises similaires à celle ukrainienne soit tolérée dans le monde « uniquement parce que ses intérêts sont en jeu ». « La réponse à ce qui s'est passé à l'agression russe contre le peuple ukrainien, c'est une réponse formidable. C'est une réponse qui devrait être un modèle pour les autres crises présentes et futures », a-t-elle martelé.

L’organisation de Défenses des Droits de l’Homme note par exemple que les réfugiés ukrainiens ont été chaleureusement accueillis alors ceux en provenance de la Syrie ou de l'Afghanistan n’ont pas bénéficié du même traitement. La responsable de l’Ong s’est indigné par exemple que les États-Unis « expulsent plus de 25 000 Haïtiens, souvent après les avoir placés en détention et soumis nombre d'entre eux à la torture » alors que plusieurs milliers d’Ukrainiens ont été accueillis dans ce même pays entre septembre 2021 et mai 2022.