Un homme a été retrouvé mort au milieu de plusieurs serpents aux États-Unis. La triste découverte a été faite par la police, qui a souligné qu’il y avait sur les lieux 60 serpents venimeux. Selon les informations rapportées par le média américain CBS News, c’était le mardi 21 mars 2023, que les forces de l’ordre américaines sont intervenues dans une maison située à Pittsburgh, dans l’État de la Pennsylvanie, après avoir constaté que l’homme, âgé de 23 ans, ne répondait pas aux appels. L’alerte avait été donnée par ses proches. Arrivés sur les lieux, les policiers ont remarqué que l’homme vivait avec plus de 150 reptiles dont 60 venimeux.

Une fillette de 3 ans dans la maison

Dans une interview accordée à CBS News, un agent de police a indiqué qu’« il y avait un cobra, un serpent à sonnette, des mambas noirs ». Aussi, ont-ils remarqué que dans la maison qu’il y avait une fillette de trois ans qui se trouvait, sur une chaise surélevée, près d’un serpent venimeux. Concernant la mort du jeune homme, une enquête a été ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles il est décédé. En ce qui concerne la fillette, ce sont les services de protection de l’enfance qui se sont occupés d’elle. Toujours d’après la police, il s’agit d’une famille qui venait d’emménager. « Ils vendent des reptiles, venimeux et non venimeux. Ils viennent d'emménager ici, il y a environ deux mois » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la police américaine découvre un mort au milieu de dizaines de serpents lors d’une intervention. L’année dernière, un homme avait été retrouvé mort au milieu d’une centaine de serpents. La découverte avait été faite dans une maison de l’État du Maryland. Il était entouré de plus de 100 serpents venimeux parmi lesquels figure un python birman de 4,2 mètres, à en croire les enquêteurs. Ces derniers avaient ajouté qu’il s’agit d’un homme âgé de 49 ans, qui avait dans sa maison plus de 100 « serpents venimeux et non venimeux de différentes variétés ont été découverts dans des réservoirs situés sur des étagères ».