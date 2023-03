L'Iran avertit les États-Unis contre toute attaque contre ses positions en Syrie, affirmant qu'il répondra avec force à toute agression. Le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a déclaré que les bases ont été créées à la demande du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme et l'État islamique. C'est la première fois que l'Iran adresse une telle mise en garde aux États-Unis depuis l'assassinat du général iranien Soleimani, qui a conduit la Chine à accuser les États-Unis de crime de guerre. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait affirmé que c'était l'un des crimes de guerre que les États-Unis ont commis avec abus de la force.

La nouvelle tension entre l'Iran et les États-Unis survient après une attaque contre une base iranienne en Syrie en réponse à une attaque de drone iranien. Le président américain Joe Biden a déclaré que Washington ne cherchait pas un conflit avec l'Iran, mais répondrait avec force à toute attaque.

Ce dossier s'ajoute aux tensions croissantes autour du dossier nucléaire entre les deux pays. Les États-Unis ont réintégré des sanctions contre l'Iran après que l'administration Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015, une décision que l'Iran a qualifiée de violation du droit international. Depuis lors, les deux pays sont restés en désaccord sur la question de savoir qui doit faire le premier pas pour rétablir l'accord.

La situation entre l'Iran et les États-Unis reste tendue et complexe, avec des enjeux politiques, économiques et géopolitiques importants en jeu. Les deux parties devront trouver une solution pacifique pour éviter une escalade militaire dangereuse qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région et le monde.