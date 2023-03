La récente visite du dirigeant chinois Xi Jinping qui a débuté en début de semaine en Russie a suscité des préoccupations en Pologne. Ce mercredi 22 Mars 2023, la Pologne a exprimé son inquiétude par la voix du premier ministre polonais au cours d'une conférence de presse. Les inquiétudes de la Pologne concernent notamment la coopération stratégique entre les deux puissances qui sont très souvent opposés à l'Occident sur certains dossier. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a exprimé son inquiétude quant à la formation d'un axe Chine-Russie, qu'il a qualifié de "dangereux".

Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue japonais Fumio Kishida, Morawiecki a déclaré que la visite de Xi Jinping à Moscou "nous remplit d'inquiétude". Il a laissé entre que l'alliance entre la Chine et la Russie était une menace pour les intérêts de la Pologne et de ses alliés. "La visite du président chinois à Moscou nous inquiète, cet axe Chine-Moscou est dangereux", a déclaré Mateusz Morawiecki aux journalistes après avoir échangé à Varsovie avec son homologue japonais, le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Pour rappel, la visite de Xi Jinping en Russie a été marquée par un sommet avec le président russe Vladimir Poutine.

Auu cours de ce sommet qui a réunis les dirigeants de ces deux puissances, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué leur relation "spéciale" et leur entrée dans une "nouvelle ère" de coopération. Bien que cette coopération ait été principalement axée sur les domaines économique et énergétique, les commentaires de Morawiecki reflètent les inquiétudes de la Pologne quant à la formation d'une alliance stratégique entre les deux pays. La Pologne a longtemps été préoccupée par la montée en puissance de la Chine et de la Russie sur la scène mondiale. En particulier, la Pologne a exprimé des inquiétudes quant à l'expansion économique de la Chine en Europe de l'Est, ainsi qu'à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.