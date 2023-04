La 18ème édition du tour cycliste international du Bénin est prévue pour se dérouler du 02 au 07 mai 2023. A quelques jours du lancement du premier coup de pédale, le président de la Fédération béninoise de cyclisme et directeur général de ce tour, Romuald Hazoumè entouré de ses partenaires a organisé ce jeudi 26 avril 2023 à Cotonou une conférence de presse pour préciser les objectifs et parler entre autres des ambitions du Bénin pour cette 18ème édition.

Une dizaine d’équipes africaines et européennes, un peloton d’une soixantaine de coureurs, 748,1 km pour 5 étapes avec le grand prix de Cotonou. Voilà en résumé comment se présente le 18ème tour international cycliste du Bénin dont le premier coup de pédale sera donné le mardi 02 mai 2023 à Parakou pour un parcours de 132,53 km suivant l’itinéraire Parakou - Djougou.

Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a laissé entendre que le Bénin (pays organisateur) présente deux équipes pour la compétition. Il a précisé que les Guépards cyclistes béninois travaillent avec un collège de technicien, chapoté par le sélectionneur national, Adrien Niyonshuti. Romuald Hazoumè a fait savoir que l’équipe béninoise a été rajeunie tout « en gardant seulement deux personnes qui ont encore la force d’y aller ». « Nous ne promettons pas de gagner le maillot jaune mais nous sommes certains dans quelques années » a-t-il lâché avant d’ajouter que « l’équipe qui est là, c’est une équipe de jeunes rafraichie ». Mais pour lui, cette jeunesse a besoin de courses, de moyens, de compétences. Le directeur général de ce tour a affirmé que « nous ne rêvons pas d’avoir le maillot jaune mais nous rêvons d’aller titiller les meilleurs et bientôt nous allons les remplacer ».

Quant à la directrice de Canal+ Bénin, Yacine Alao, l’un des sponsors de cette 18ème édition du tour cycliste international du Bénin, elle a souligné que « Canal + bénin accompagne depuis plusieurs années le tour cycliste du Bénin » et elle se dit fière et honorée de pouvoir accompagner ce 18ème tour. Car selon elle, Canal+Bénin croit « fermement que le sport peut changer des vies et rapprocher aussi les communautés ». Pour la Directrice de Canal+Bénin, le tour cycliste est une occasion rêvée et unique pour mettre en avant la beauté de notre pays et aller également à la rencontre de nos communautés. « Nous sommes donc fiers de pouvoir contribuer à la promotion de cet événement sportif désormais de classe internationale et qui va permettre de mettre en avant nos talents locaux et nos coureurs lors de cette compétition » a-t-elle signalé. Ce tour cycliste du Bénin, selon elle, sera diffusé sur les chaines de Canal+ notamment sur canal +Sport 1.