L’agence spatiale américaine, la NASA, a détecté un astéroïde qui file en direction de la terre. Elle a nommé la roche spatiale 2023 FM, qui s’approche de la planète bleue à une vitesse de 15,8 km/s. Par ailleurs, la NASA a indiqué que l’astéroïde devrait se rapprocher de la terre le jeudi 06 avril 2023. L’agence fédérale américaine a également révélé la taille de la roche qui mesure entre 120 mètres et 270 mètres, ce qui est semblable à celle de 90 éléphants. Il faut cependant dire que ce n’est pas la première fois que la NASA détecte l’astéroïde. Elle avait été repérée pour la toute première fois le 16 mars dernier.

La roche restera loin de la Terre

C’était hier, dimanche 02 avril 2023, que sa trajectoire a été déterminée. Si l’astéroïde s’approche de la Terre à une grande vitesse, les scientifiques ont rassuré qu’il n’y aura pas d’impact avec notre planète. En effet, la roche ne s’approchera de la Terre qu’à une distance de 0,02 unité astronomique, c’est-à-dire un peu moins de 3 000 000 km. Pour rappel, les informations sur 2023 FM interviennent plusieurs jours après que le site EarthSky a indiqué qu’un astéroïde comparable à un gratte-ciel devait passer à proximité de la terre, le samedi 25 mars dernier.

On retient que cet astéroïde est appelé 2023 DZ2 et devait passer à 28 044 km/h selon les précisions apportées par la plateforme. L'astéroïde avait été identifié pour la première fois il y a quelques semaines par les astronomes de l’observatoire de La Palma dans les îles Canaries. Il mesure entre 44 et 99 mètres de diamètre. Au moment de la divulgation de cette information, son origine était inconnue. D’après les scientifiques, ce type d’astéroïdes provient généralement de la ceinture d'astéroïdes se trouvant entre les planètes Mars et Jupiter. À en croire, les prévisions faites par le Virtual Telescope Project, l'astéroïde devait rester à près de 173 000 kilomètres de la Terre.