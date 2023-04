La Russie est devenue un partenaire de choix pour de nombreux pays africains, en partie grâce à sa volonté d'investir dans des projets notamment la sécurité, sans imposer de conditions politiques (contrairement aux partenaires occidentaux). Il y a quelques heures, lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance aux ambassadeurs étrangers, le président russe, Vladimir Poutine, a appellé les dirigeants africains à participer en grand nombre au prochain sommet Russie-Afrique, tentant ainsi de renforcer les liens entre la Russie et les pays du continent africain. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Russie pour renforcer sa présence en Afrique et développer des relations économiques et géopolitiques avec le continent.

Les relations entre les pays africains et la Russie se sont développées au fil des années, avec des partenariats dans divers domaines tels que l'énergie, l'éducation et la sécurité. "En présence des ambassadeurs respectés de Guinée équatoriale, du Zimbabwe et de la République de Guinée, je voudrais vous rappeler que le deuxième sommet Russie-Afrique est prévu à Saint-Pétersbourg en juillet... Nous serions heureux de voir les dirigeants de tous les pays africains ainsi que les chefs des organisations régionales à Saint-Pétersbourg.", a déclaré le chef de l'État.

Le sommet de Sotchi, qui s'est tenu en 2019, a marqué un tournant dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Cet événement, qui a suscité un grand intérêt, a réuni plus de 40 dirigeants africains et des représentants d'organisations internationales. Lors de ce sommet, plusieurs accords bilatéraux ont été signés, portant sur des investissements dans des domaines clés tels que l'exploitation minière, l'énergie et les infrastructures.

L'invitation de Poutine aux chefs d'État africains pour le prochain sommet Russie-Afrique souligne l'importance que la Russie accorde à ses relations avec le continent africain en cette période de sanctions occidentales. Poutine espère que la participation massive des dirigeants africains permettra de renforcer les liens existants et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Dans un contexte de tensions mondiales, les USA et les européens font également tout pour renforcer leur présence en Afrique pour contrer la Russie, mais également la Chine.