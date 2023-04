Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s’est tourné vers le président chinois Xi Jinping pour avoir de l’aide face au phénomène de fentanyl. Par le canal d’une lettre adressée à l’homme fort de Pékin, il a dénoncé l’attitude des dirigeants américains sur ce sujet. Il déplore l’attitude des législateurs américains qui pensent à une intervention militaire américaine face à cette situation. Pour le président mexicain, les Américains reprochent au Mexique des problèmes qui seraient en grande partie liés « à leur perte de valeurs, à leur crise de bien-être ».

« Ces positions sont en elles-mêmes un manque de respect et une menace pour notre souveraineté, et de plus elles reposent sur une attitude absurde, manipulatrice, propagandiste et démagogique », a déploré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador selon la lettre consultée par l'Associated Press. « Je vous écris, président Xi Jinping, non pas pour vous demander votre aide sur ces menaces grossières, mais pour vous demander pour des raisons humanitaires de nous aider en contrôlant les expéditions de fentanyl », a-t-il poursuivi.

Rappelons que de plus en plus, certains pays se tournent vers la Chine dans un contexte où les relations avec les États-Unis sont conflictuelles. Il s’agit par exemple l’Arabie Saoudite qui s’est réconcilié avec la République Islamique d’Iran suite à l’intervention de la Chine. Ces deux pays avaient eu des relations conflictuelles pendant près de dix ans. Le vendredi 10 mars dernier, suite à la médiation de la Chine, ils ont annoncé la réouverture de leur représentation diplomatique dans les prochains mois. À en croire les précisions qui ont été faites par l’agence de presse de la République islamique par le biais d’un communiqué commun signé par les deux pays, les décisions prises à l’issue des pourparlers doivent pouvoir s’appliquer dans les deux mois.