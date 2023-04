WhatsApp, la célèbre application de messagerie instantanée, a récemment annoncé le déploiement d'une fonctionnalité très attendue : la possibilité d'utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones. Cette innovation fait partie de l'offre multi-appareils que la plateforme avait commencé à expérimenter en 2021. Cependant, il est important de noter que son concurrent, Telegram, propose cette fonctionnalité depuis plusieurs années.

Désormais, les utilisateurs pourront profiter de WhatsApp sur quatre appareils, dont plusieurs smartphones. Auparavant, l'application n'était accessible que depuis un navigateur Web, une tablette ou un ordinateur. Avec cette mise à jour, chaque téléphone connecté fonctionne de manière indépendante, tout en synchronisant automatiquement les messages et les fichiers multimédias. Ainsi, il est possible de reprendre une conversation à tout moment, quelle que soit la plateforme utilisée.

En comparaison, Telegram permet également d'utiliser le même compte sur plusieurs appareils simultanément sans aucune limite. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs messages, photos, vidéos et documents sur tous les appareils connectés, avec une synchronisation rapide et sécurisée.

Pour assurer la sécurité des échanges sur WhatsApp, les communications restent chiffrées de bout en bout. De plus, si le smartphone principal n'est pas utilisé pendant une longue période, tous les appareils associés seront déconnectés. De son côté, Telegram offre également un chiffrement de bout en bout pour ses conversations secrètes, mais il est important de noter que ce chiffrement n'est pas activé par défaut pour les conversations normales.

Cette fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp devrait également bénéficier aux utilisateurs professionnels, notamment les petites entreprises qui utilisent WhatsApp Business pour répondre à leurs clients depuis plusieurs smartphones. Telegram propose également une version Business, qui permet aux entreprises de gérer leurs communications avec les clients en utilisant plusieurs appareils.

Le déploiement de cette nouveauté sur WhatsApp s'effectuera progressivement sur plusieurs semaines. Pour ceux qui ont déjà accès à cette fonctionnalité, la procédure pour associer un compte WhatsApp à plusieurs smartphones est similaire à celle décrite précédemment. (Découvrez ici comment en profiter si votre version vous le permet, le déploiement se faisant sur plusieurs semaines, il se peut que vous n'ayez pas encore cette fonctionnalité)

Bien que WhatsApp se soit inspiré de Telegram en proposant enfin une fonctionnalité multi-appareils, il existe encore des différences notables entre les deux applications. Par exemple, Telegram permet l'utilisation simultanée de plusieurs appareils sans limitation, tandis que WhatsApp impose une limite de quatre appareils. De plus, le chiffrement de bout en bout n'est pas activé par défaut pour les conversations normales sur Telegram, contrairement à WhatsApp. Les utilisateurs devront donc peser les avantages et les inconvénients de chaque application en fonction de leurs besoins et de leurs préférences en matière de sécurité et de confidentialité.