Le Bayern Munich fait face à une situation difficile après l'incident survenu entre deux de ses joueurs phares, Sadio Mané et Leroy Sané. L'altercation a eu lieu après la défaite du club bavarois contre Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions en avril 2023. Selon les médias sénégalais, des propos offensants tenus par Leroy Sané envers Sadio Mané auraient déclenché la confrontation, au cours de laquelle Mané aurait frappé Sané au visage. Leroy Sané, attaquant du Bayern Munich recruté pour 49 millions d'euros en 2020, a été blessé lors de cet incident. Sa lèvre supérieure enflée était encore visible lors du match de Bundesliga contre Hoffenheim qui a suivi l'altercation.

Malgré une saison difficile en raison de blessures, Sané avait retrouvé son niveau de jeu récemment, avec 4 buts et 2 passes décisives lors de ses 7 derniers matchs. En réaction à l'incident, le Bayern Munich a suspendu Sadio Mané pour le match contre Hoffenheim et lui a infligé une amende record de plus de 300 000 euros selon plusieurs médias spécialisés. Cette sanction est la plus lourde jamais imposée à un joueur du club. Les deux joueurs ont par la suite présenté leurs excuses à leurs coéquipiers et au club pour leur comportement.

La situation est délicate pour le Bayern Munich, qui doit gérer la blessure de Leroy Sané et les conséquences de l'incident impliquant Sadio Mané. Le club devra trouver un moyen de résoudre ce problème interne tout en restant concentré sur ses objectifs sportifs. Il sera intéressant de voir comment cette situation évolue et si les deux joueurs pourront surmonter leurs différends pour le bien de l'équipe.