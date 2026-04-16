Mondial 2026 : Liverpool confirme le forfait d'Ekitike, attaquant de l'équipe de France

Liverpool FC a annoncé jeudi 16 avril la confirmation d’une grave blessure pour Hugo Ekitike. L’attaquant français a subi une rupture du tendon d’Achille lors du match de Ligue des champions disputé mardi soir contre le Paris Saint-Germain. Le club anglais précise qu’Ekitike, après avoir glissé sur le terrain à la 28e minute, a dû quitter le match prématurément.

Une blessure qui met fin à la saison de l’attaquant

Les examens médicaux réalisés après la rencontre ont confirmé la gravité de la lésion. En vertu de cette blessure, Ekitike sera indisponible jusqu’à la fin de la saison des clubs. Le club anglais a publié un communiqué précisant les circonstances : « Liverpool FC peut confirmer qu’Hugo Ekitike a subi une grave blessure à Achille. L’attaquant a dû être remplacé lors de la première moitié du match de Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield après une glissade sur le gazon. Des analyses sur la question ont par la suite confirmé une rupture du tendon d’Achille. Ekitike sera donc mis à l’écart pour les semaines restantes de la saison des clubs et incapable de participer à la Coupe du monde de cet été avec la France. »

L’absence d’Ekitike s’étend également au-delà de la Premier League et des compétitions européennes. Ekitike, qui avait été retenu pour disputer les matchs amicaux français prévus début juin en Côte d’Ivoire et face au Pays de Galles, disparaît ainsi d’une préparation cruciale.

Publicité

Un impact pour la France malgré la profondeur offensive

La sélection française conserve néanmoins plusieurs options offensives pour le tournoi. La Fédération française de football avait convoqué pour ces rencontres de préparation les attaquants Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, ainsi que Ousmane Dembélé, Rayan Cherki et Michael Olise.

La France affrontera le Sénégal, la Norvège et l’Irak dans le groupe I du Mondial. La compétition débute le 11 juin à Mexico. Ekitike aurait pu représenter une alternative ou un complément à la ligne d’attaque française. Selon Liverpool FC, de nouvelles informations concernant le délai de convalescence d’Ekitike, évalué à plusieurs mois, seront communiquées à titre ultérieur.