Monsey, un arrondissement de la commune de Karimama au Nord-Est du Bénin est actuellement en deuil. Deux personnes ont été tuées dans la matinée de ce lundi 17 avril 2023 par des individus armés non identifiés. Selon la radio Fraternité FM de Parakou, l’une des deux personnes abattues est le frère du chef de l’arrondissement de Monsey. Jusqu’à ce moment, il n’y a pas encore des détails sur les circonstances et les causes.

Il faut rappeler que ce n’est pas pour la première fois que la commune de Karimama est victime de ce genre de situation. Il y a moins d’un mois, un homme a été tué par des individus non identifiés dans le village de Mamassy-Peulh. Située au Nord-Est, la ville de Karimama est victime depuis quelques années des incursions des groupes armés. Pour assurer donc la sécurité des populations, leur permettre de vaquer librement et en toute quiétude à leurs activités et contenir les attaques de ces groupes armés, le gouvernement du Bénin a été obligé de déployer dans cette localité un contingent des Forces de défense et de sécurité (FDS).