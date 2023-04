Des individus armés non identifiés ont ôté la vie à plusieurs pêcheurs ce dimanche 2 avril 2023 dans la commune de Matéri près du fleuve Pendjari. Ayant quitté leurs maisons tôt le matin pour vaquer à leurs occupations de routine, quatre pêcheurs ont perdu la vie. Ils se rendaient au fleuve pour contrôler leurs filets qu'ils avaient déployés la veille. Cependant, ils ont été attaqués par des hommes armés non identifiés en cours de route.

Les malfaiteurs se sont immédiatement éclipsés des lieux après des tirs sur les pêcheurs. La multiplication des attaques armée constitue une situation de psychose au Bénin en général mais en particulier dans le septentrion. Le gouvernement dans le souci d'assurer la sécurité des populations prend de plus en plus des mesures drastiques. Un couvre-feu a été instauré dans sept communes du Bénin. Il s'agit de Karimama, Banikoara, Ségbana, Matéri, Cobly, Kérou et de Tanguiéta. Dans ces localités, il est strictement interdit de circuler à moto ou à pied entre 19h et 06h. Les autorités locales ont pour mission de veiller à l'application stricte et rigoureuse de cette décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance local.