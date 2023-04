Les médias nationaux pas des moindres ont annoncé depuis le mercredi 12 avril 2023 que le président de la République du Bénin, Patrice Talon aurait limogé son ministre de la justice et de la législation, Maxime Sévérin Quenum. Depuis l’annonce de cette nouvelle aussi importante, il n’y a pas eu de déclaration officielle pour infirmer ou confirmer cette information. C’est 72 heures après c’est-à-dire ce vendredi 14 avril 2023 que le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji est sorti de son mutisme et s’est prononcé sur le limogeage ou non du Garde des Sceaux béninois.

Interrogé par les professionnels des médias sur les publications faisant état du limogeage du ministre de la justice du gouvernement de Patrice Talon, le porte-parole de l’exécutif béninois n’a ni confirmé, ni infirmé l’information. Selon lui, « il n’y a aucun document officiel qui dit que le ministre a été limogé » avant d’ajouter que « ce qui doit être fait sera fait en temps indiqué ». Concernant les médias qui ont annoncé le limogeage du ministre Maxime Sévérin Quenum, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre qu’il ne connait pas « la source de ces médias ». Il a même confié aux hommes des médias qu’il n’a pas reçu une telle information.

Wilfried Léandre Houngbédji s’est même demandé si les journalistes ont « déjà vu un décret qui renseigne que tel a été limogé ». Selon lui, il ne l’a pas encore vu. C’est pourquoi, il ne peut pas leur dire les raisons. Il les a donc invités à « un peu de patience ». « Si vous avez l’information contraire vous me l’a donné » a -t-il signifié. « Vous ne pouvez pas attendre d’un chef d’Etat, chef du gouvernement qu’il soumette son équipe à une épreuve de nerf en disant, je vais remanier demain » a-t-il lâché. Il pense que de façon responsable, il ne l’aurait pas pu répondre que oui c’est prévu dans quelques jours.

Il faut rappeler que le président Patrice Talon a été interrogé le 13 mars 2023 lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue nigérien à Cotonou sur un probable remaniement ministériel après les législatives du dimanche 08 janvier 2023. Il a déclaré ceci : « Je n’ai pas envisagé remercier qui que ce soit d’entre eux, je n’ai non plus pas envisagé de faire venir d’autres » et d’ajouter par la suite « qu’on ne change pas l’équipe qui gagne » en affirmant que ses ministres « font ce qu’ils peuvent avec leurs génies, leurs engagements, leurs dévouements ».