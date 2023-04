‹‹ J'ai présenté la médaille hier nuit au président de la République en lui disant monsieur le président, je viens vous la rendre parce que cette médaille vous appartient. Il me l'a restituée, je l'ai reprise et cette médaille je la partage avec tous mes collaborateurs. Ce n'est pas un homme qui a été distingué c'est le travail de toute une équipe ››, a déclaré Aurélien Agbénonci, ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération ce vendredi 31 mars 2023, lors d'un point de presse qu'il a co-animé avec Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat Français auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Distingué par la France, Aurélien Agbénonci, ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a reçu la Légion d'honneur par Chrysoula Zacharopoulou jeudi 30 mars 2023 à la résidence de France à Cotonou. ‹‹ En vous distinguant aujourd'hui, on célèbre un leader brillant depuis son jeune âge. Un abonné aux prix d'excellence. Un expert des question de gouvernance et gestion de crise. Un grand diplomate agissant depuis 25 ans au service de la paix et de la démocratie en Afrique ›› a déclaré Chrysoula Zacharopoulou.

Au cours du point de presse ce vendredi 31 mars, Aurélien Agbénonci s'est réjoui d'avoir reçu cette décoration par Chrysoula Zacharopoulou. ‹‹ C'est un honneur et un privilège pour moi. Je retiendrai que cet insigne m'a été remis par une personne envers qui j'ai beaucoup de respect. Je me suis senti très honoré que le gouvernement d'un pays ami ait distingué le travail que nous faisons et que je sois le porteur de cette distinction ››, a-t-il affirmé. ‹‹ Il n'y a pas de décoration pour un individu ex nihilo. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'un homme m'a appelé à cette fonction là en 2016 et que sous son leadership je conduis notre diplomatie avec l'appui et la collaboration de toute mon équipe ››, a-t-il ajouté. Il a remercie le président Français Emmanuel Macron qui a signé le décret suite auquel il a reçu cette distinction. Lors de la remise de la légion d'honneur au ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a témoigné de sa reconnaissance à sa femme et à ses enfants pour le soutien à lui inlassablement accordé durant toutes ces années.