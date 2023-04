Dans le cadre de la mise en œuvre de l’administration intelligente au Bénin, cinq nouveaux e-Services ont été lancés à la Direction générale du Budget ce mercredi 12 avril 2023. Désormais, les agents fonctionnaires de l’État, les pensionnés du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et leurs ayants-droit, les fournisseurs de prestations à l’administration peuvent obtenir en ligne via la plateforme https://eservicesbudget.finances.bj : le bulletin de visite médicale, le relevé des salaires, le relevé des pensions, la demande de capital décès, et la domiciliation bancaire.

La Direction générale du Budget a également intégré sur la plateforme des e-services, un module de ‘‘e-services suivi des dossiers’’. L’objectif poursuivi par la création de ce module est de permettre aux usagers clients de la Direction de la Solde et de la Direction des Pensions et Rentes Viagères de connaître la position exacte et en temps réel de leurs dossiers en cours de traitement dans lesdites directions. Premièrement, ce module permettra spécifiquement à un usager client de vérifier la situation d’avancement de son dossier sans qu’il ne dispose même d’un compte sur la plateforme, et ayant déposé un dossier soit à la Pension ou à la Solde où à la DSIPP et disposant des références.

Deuxièmement, il facilitera la vérification de la position du dossier de l'usager, en insérant le numéro matricule dans le champ de recherche s’il est agent de l’Etat en activité et ayant déposé un dossier à la Direction de la Solde. Troisièmement, ce module va permettre de vérifier la position du dossier en insérant le numéro de dépôt du dossier dans le champ de recherche si l'usager est pensionné et ayant un dossier en cours de traitement à la Direction des Pensions et des Rentes Viagères.