Le président du groupe parlementaire « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale du Bénin, Nourénou Atchadé a, au cours de la conférence de presse animée au siège du parti à Cotonou le vendredi 24 mars 2023, annoncé aux professionnels des médias l’introduction d’une proposition de loi d’amnistie au parlement béninois qui préconise l’abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels mis à leur charge de 2017 à nos jours. En marge donc du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 29 mars 2023, le porte-parole du gouvernement a réagi sur le sujet.

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que «si la loi arrive sur la table du chef de l’État, il va apprécier. Mais en amont, je ne sais pas ». Or, lors de leur conférence de presse du vendredi 24 mars 2023, les députés du parti la Flamme ont prié « son Excellence Patrice TALON, Président de la République et père de toutes les Béninoises et de tous les Béninois d’œuvrer pour l’aboutissement heureux de cette loi, toute chose qui renforcera son bilan économique, politique et social ».

Mais le porte-parole du gouvernement a précisé que puisque les initiateurs de cette proposition de loi d’amnistie sont à l’Assemblée nationale, il a convié ces derniers qu’« ils n’ont qu’à régler leur problème à l’Assemblée ». Avec la subtile réponse du Secrétaire général adjoint du gouvernement, on se demande si cette importante proposition de loi d’amnistie des Démocrates sera appelée à la plénière et votée un de ses jours par les députés de la 9ème législature . C’est la question qui est toutes les lèvres des Béninois et de certains acteurs politiques.