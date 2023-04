Le ministre des sports, Oswald Homéky, à travers un arrêté en date du 17 février 2023, a acté le changement de noms des équipes nationales. Selon cet arrêté, les équipes nationales sportives masculines sont désignées par l’appellation « Les Guépards du Bénin ». Par contre, les équipes nationales sportives féminines sont désignées par l’appellation « Les Amazones du Bénin ». Le Conseiller technique du ministre des sports, Jean-Marc Adjovi Boco, reçu ce dimanche 02 avril 2023 sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, a reconnu certes qu’« il y a une décision de prise de changement de nom ».

Il a déclaré qu’il fait partie de ceux qui pensent que de toute manière « même l’image d’un Guépard peut-être est plus positive pour un sportif qu’un Ecureuil ». Pour le conseiller technique du ministre des sports, le problème n’est pas là. Pour lui, le problème se situe au niveau des joueurs sur le terrain et quel est le travail qui est fait au-delà du nom et qu’est-ce qu’on fait sur le terrain pour que demain nos joueurs ressemblent plus à des Guépards qu’à des Ecureuils. C’est pourquoi, le nom de l’équipe nationale pour lui, « vient après le travail qu’on doit faire au niveau de la direction technique nationale », de la formation des cadres et des jeunes.

Jean- Marc Adjovi Boco a signifié que le travail ne dépend pas de l’image qu’on donne. La priorité selon lui, est le travail qu’on doit faire pour que demain on ait entre autres des joueurs, des entraîneurs et des terrains de qualité. Pour Marcellin Bocovè, membre du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF), « ce n’est pas le nom qui joue, qui fait gagner mais le pas est franchi ».

Il a tenu à préciser que « le Guépard signifie quelque chose pour le Bénin » et qu’« il ne vient pas du néant contrairement à Ecureuil ». Il a informé qu’ils ont voulu donner des noms représentant quelque chose pour le Bénin. Ce membre du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football pense qu’il faut qu’on oublie la question de nom « Ecureuil », « Guépard » car pour lui, ce n’est pas cela qui fait gagner.