Le Président la République du Bénin, Patrice Talon a rencontré ce mardi 11 avril 2023 au Palais de la Marina de Cotonou les producteurs des filières soja et anacarde. D’importantes décisions ont été prises par les deux parties. A l’issue donc de cette rencontre, le prix d’achat du soja conventionnel a connu une hausse. Le prix du kilogramme de soja conventionnel passe désormais de 175 FCFA à 270 Fcfa. Quant au soja bio, il sera vendu désormais à 320 Fcfa le kilogramme. On pourra donc dire que le cri de détresse des producteurs du soja et anacarde a été entendu par le Chef de l’Etat béninois.

Il faut rappeler que le gouvernement béninois a interdit l’exportation du soja grain dès le 1er avril 2024. L’annonce a été faite par le gouvernement lors du Conseil des ministres qui a eu lieu le mercredi 12 octobre 2022. Également, le Directeur général des douanes, Alain Hinkatin a, dans un communiqué en date du 28 mars 2023, mis en garde ses collaborateurs et les producteurs des deux filières qui s’adonnent à la sortie frauduleuse des produits agricoles. Signalons que le député du parti Les Démocrates, Léon Fadégnon Degny, a, de son côté, adressé au gouvernement neuf questions sur les nouvelles mesures prises pour la campagne 2022-2023.

Pour le député du parti La Flamme, « depuis déjà quelques mois, la prise du décret N°2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l’exportation de Soja grain à partir du 1er avril 2024 vers les pays limitrophes et l’augmentation des différentes redevances sur ces différents produits n’offrent pas le bon prix aux paysans qui s’endettent énormément et, parfois sans alternative, se donnent la mort. La misère et le découragement se lisent de plus en plus sur tous les visages dans le monde paysan ».