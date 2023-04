Les députés du parti Les Démocrates réunis au sein du groupe parlementaire « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale présidé par l’Honorable Nourénou Atchadé ainsi que le président Eric Houndété ont rencontré dans l’après-midi de ce mercredi 26 avril 2023, à son domicile à Haie-vive à Cotonou, l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo pour le saluer , le remercier, prendre conseil et lui exprimer leur gratitude pour sa lutte constante aux côtés du peuple béninois pour la restauration de la démocratie.

« Ici devant vous, nous les députés d’opposition à la gouvernance de Patrice Talon » a déclaré le président du groupe parlementaire « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale. Pour l’Honorable Nourénou Atchadé, les 28 députés du parti La Flamme sont « de la minorité parlementaire » et sont « des purs produits des différentes luttes auxquelles » l’ancien maire de la ville de Cotonou a participé. Dans le compte rendu de la rencontre qu’ils ont eu avec l’ancien président Nicéphore Soglo, il a déclaré qu’ils sont « dans la phase de la négociation de la paix » car « le président Soglo fait partie des artisans de la paix ». « C’est dans cette optique que nous sommes venus le rencontrer pour qu’il continue dans le sillage de la recherche de la paix dans notre pays » a-t-il lâché.

Pour le député de la 14ème circonscription électorale, l’ex chef de l’Etat béninois est le «doyen des présidents, des personnalités qui ont eu la chance de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel». C’est donc à ce titre que les Démocrates lui doivent reconnaissance et déférence et par la même occasion ils sont venus le solliciter pour qu’il continue dans la recherche de la paix. Il faut signaler que le tête-à-tête que l’ex chef de l’Etat béninois a eu ce mercredi 26 avril 2023 avec les élus du peuple du parti Les démocrates fait suite à la rencontre que leur président Eric Houndété a eu le lundi 24 avril 2023 avec l’actuel président de la République du Bénin, Patrice Talon où plusieurs sujets d’actualité nationale tels la proposition de loi d’amnistie des opposants en prison et en exil , l’épineux problème de prise décret de nomination du Chef de file de l’opposition, le code électoral ont été abordés par les deux personnalités.