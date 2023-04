À travers une déclaration de presse en date du mardi 4 avril 2023, l'Union des professionnels des médias du Bénin a dénoncé la lenteur dans la délivrance de la carte de presse aux journalistes et a exhorté la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à prendre ses responsabilités. Selon article 21 de la loi 2015-07 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, la qualité de journaliste est constatée et attestée par la détention d'une carte de presse. Nul ne peut vouloir jouir des droits de journaliste sans être en possession de sa carte de presse.

De nombreuses décisions judiciaires à l'encontre des professionnels des médias ont été justifiées par la non possession de la carte de presse. Le cas du journaliste Ignace Sossou resté en détention pendant 10 mois à la prison civile de Cotonou est un exemple. Cependant, à l'heure actuelle, le Bénin ne compte plus officiellement de professionnel des médias en activité pouvant réclamer le titre de Journaliste et exercer sans crainte son métier d'information des citoyens depuis le 30 mai 2022, date d'expiration de toutes les cartes de presse sur toutes l'étendue du territoire national, a déclaré la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin l'Upmb Zakiath Latoundji. C’est pour cette raison que sa structure a décidé de « sonner l'alerte sur le triste sort réservé aux acteurs des médias dans l'exercice de leur profession ››, alors que le droit à l'information est un droit fondamental de l'homme selon la constitution du Bénin et d'après de nombreux instruments internationaux des droits de l'homme auxquels le Bénin est État parti.

‹‹ Au regard donc de l'importance de la carte de presse pour l'exercice effectif et sécurisé du métier de journaliste dans notre pays, l'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois ››, a déclaré la présidente de l'Upmb.

‹‹ Nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes dans le secteur des médias en vue d'un assainissement du secteur; c'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour les acteurs remplissant les conditions. Car l'attribution de la carte de presse n'est pas une faveur mais plutôt un droit pour les journalistes ››, ajoute l'Union des Professionnels des Médias du Bénin. Selon l'article 11 du code de l'information et de la communication, la Haute Autorité de l'Information et de la communication a pour rôle de protéger et de promouvoir la liberté de Presse et de la Communication. Alors, les professionnels des médias exhortent la HAAC à jouer convenablement son rôle.