Le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a rencontré le lundi 23 avril 2023 le président de la République , Patrice Talon au Palais de la Marina de Cotonou. Les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets d’actualités nationales notamment la proposition de loi sur l’amnistie des opposants en prison et en exil que les Démocrates ont introduit à l’Assemblée nationale. Reçu ce mardi 24 avril 2023 sur BIP radio, Maître Renaud Agbodjo, avocat conseil de Madame Reckya Madougou a réagi à la démarche effectuée par l’ancien vice-président de l’Assemblée envers le Chef de l’Etat.

Pour Maître Renaud Agbodjo, il s'agit d'une bonne démarche. Selon lui, « tout ce qui contribue au dialogue politique doit être considéré à sa juste valeur, et dès lors que les questions abordées vont dans le sens de ramener la paix et de renforcer les liens de l'unité nationale ». Il a précisé que la question des détenus politiques ne peut être résolue que sur le plan politique. L'avocat-conseil de l'ancienne ministre de la Justice a souligné que Reckya Madougou avait été arrêtée pour des motifs politiques, ce qui explique pourquoi il a salué l'initiative des acteurs politiques. Pour lui, si le chef de l'État « a bien voulu rencontrer le président du parti Les Démocrates, qui est le parti de Madame Reckya Madougou, et si cela peut contribuer de manière significative à faire avancer la proposition de loi d'amnistie », il ne peut que saluer cette initiative.