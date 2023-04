Le limogeage ou non du ministre de la justice et de la législation, Maxime Sévérin Quenum qui fait couler beaucoup d’encre et de salive a été pour la première fois démenti, le vendredi 14 avril 2023, par le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré qu’« aucun document officiel ne dit que le ministre Quenum a été limogé » avant d’ajouter que « ce qui doit être fait sera fait en temps indiqué ».

Ce samedi 15 avril 2023, lors de la conférence de presse conjointe qu’il a animé avec son homologue rwandais, Paul Kagamé, au Palais de la Marina de Cotonou, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a été clair sur l’affaire liée au limogeage de son ministre de la justice et de la législation. Le Chef de l’Etat béninois a laissé entendre ceci : « A l’heure où je vous parle, Monsieur Sévérin Quenum est toujours Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. Mais pour le moment, il est Garde des Sceaux ». Avec cet extrait de la déclaration du Premier Magistrat du Pays, il a confirmé ainsi ce qu’a dit son porte-parole du gouvernement le vendredi 14 avril 2023 devant les hommes des médias.