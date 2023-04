Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a été investi le jeudi 13 avril 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo pour le compte de la 9ème législature. Dans son discours d’investiture, il a laissé entendre que la révision de la loi fondamentale du Bénin est nécessaire en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l’option républicaine et démocratique, et la limitation à deux du nombre de mandats du président de la République.

Se prononçant sur l’annonce d’une éventuelle révision de la Constitution, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, lors de sa rencontre avec les professionnels des médias ce vendredi 14 avril 2023, a fait savoir que le président de l’Assemblée nationale appartient à un parti politique qui fait partie de ceux qui soutiennent l’action du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement a précisé qu’«il appartient à la majorité confortable dont dispose le chef de l’Etat et le gouvernement à l’Assemblée nationale ». Pour Wilfried Houngbédji, si dans son discours d’ouverture, le président du parlement béninois a abordé entre autres chantiers plausibles « une retouche de la Constitution aux conditions qu’il a rappelé, le maintien des fondamentaux particulièrement la forme démocratique de l’Etat et la limitation à deux du nombre du mandat présidentiel au Bénin » et que s’il le dit de son point de vue, cela laisse penser qu’ à tout le moins, « au sein de son parti politique, au sein de la majorité qui soutient l’action du gouvernement, ils ont pu discuter des points d’amélioration possible à apporter à la Constitution ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a également indiqué que dès que le président Louis Vlavonou a l’assurance que les fondamentaux restent en place, il faut considérer que s’il y a retouche, selon lui « c’est sans doute parce qu’il y aurait des réformes majeures certainement au plan politique, au plan de l’organisation générale du pays qui pourraient être engagées avec l’assurance pour vous et pour l’opinion qu’on ne toucherait pas à ce qui ouvrirait la porte à des débats inutiles autour du second mandat » . Wilfried Léandre Houngbédji se dit donc rassurer qu’avec ce que le président de l’Assemblée nationale a déclaré qu’il n’y aura pas de débats sur un nouveau premier ou deuxième mandat et que « nous restons bien dans le cadre d’un second mandat ».