Les tensions montent suite aux récentes attaques contre Israël, attribuées par certains à un possible soutien russe aux groupes armés responsables. Les représentants de l'ambassade russe en Israël ont réagi à ces accusations en les qualifiant de dénuées de fondement et visant à dégrader les relations entre les deux pays. Ces allégations ont été soulevées par Zvi Magen, un ancien ambassadeur israélien en Russie et chercheur à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), qui a suggéré que Moscou aurait pu coordonner ces actions avec Téhéran.

L'ambassade russe a fermement réfuté ces accusations et a critiqué la tendance à blâmer systématiquement la Russie pour les problèmes internationaux. Ils ont également condamné les insinuations de Magen concernant la possibilité pour Israël d'exercer une pression sur la Russie en fournissant des armes au gouvernement ukrainien. Les diplomates russes ont recommandé aux observateurs intéressés de se référer au Concept de politique étrangère de la Russie pour mieux comprendre les positions du pays sur les questions du Moyen-Orient.

Enfin, l'ambassade russe a souligné la volonté de la Russie de continuer à coopérer avec Israël pour garantir la sécurité et la stabilité régionales. Ils ont rappelé que Moscou prend en compte les intérêts légitimes de sécurité d'Israël et soutient la reprise des activités du quatuor de médiateurs internationaux pour le Moyen-Orient, récemment gelées en raison de prétextes invoqués par les États-Unis.