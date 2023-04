La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi 27 avril 2023 sur sa plateforme, la liste des six pays qui ont officiellement exprimé leur intérêt pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can2027). Il s’agit de l’Algérie (candidate pour l’édition 2025), du Botswana, de l’Egypte qui a déjà accueilli l’édition 2019 et de la candidature conjointe composée d’un trio de pays de l’Afrique de l’Est à savoir le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

L’instance faîtière du football africain ayant reçu la déclaration d’intérêt de ces six pays dans le processus de candidature pour sélectionner le pays hôte de la CAN 2027, le 23 mai 2023 est la date limite qui leur est donnée pour la soumission de leur offre finale y compris tous les documents de candidature et d'accueil (convention d'accueil, accord des villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés. Les visites d’inspection sont prévues du 1 juin au 15 juillet 2023. Quant à la date de la décision du Comité exécutif de la Caf pour dévoiler le prochain pays organisateur de la CAN 2027, elle sera déterminée à une date ultérieure.