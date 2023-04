Une découverte surprenante a été faite sous le niveau de la mer. En effet, les chercheurs de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo et du Minderoo-University fo Western Australia Deep Sea Research Center, ont annoncé avoir trouvé un poisson vivant à plus de 8336 mètres en dessous du niveau de la mer. Il s’agit là d’un record qui a été annoncé hier lundi 3 avril 2023. D’après le professeur Alan Jamieson, qui a créé le centre de recherche en Australie, « nous avons passé 15 ans à la recherche de ces poissons-limaces dans les tréfonds de l'océan. La profondeur maximale à laquelle ils peuvent survivre est vraiment étonnante ».

Quelques poissons ont été capturés

Le type de poisson ayant été découvert près du Japon appartient, selon la BBC, à la famille des « limaces des mers ». Les poissons de cette espèce, nommée Pseudoliparis belyaevi, sont les tous premiers à avoir été capturés à une profondeur excédant les 8000 mètres. Si les poissons ayant été vus à 8336 mètres n’ont pas été capturés, d’autres ayant été vus à 8022 mètres ont été prélevés. Il faut dire que la découverte avait été faite en septembre 2022, par l’équipe, au cours d’une expédition qui a duré deux mois. Notons que les chercheurs ont indiqué qu’à partir de 8 200 à 8 400 mètres, aucun poisson ne devrait avoir la capacité de pouvoir vivre.

Pour rappel, il y a quelques jours, d’autres scientifiques ont découvert un poisson avec des traits caractéristiques sortant de l’ordinaire. Il s’agit du Macropinna microstoma, ayant une tête totalement transparente. D’après les biologistes, cette espèce de poisson possède des yeux derrière son visage et est capable de les tourner vers l'avant. Le Macropinna microstoma vit dans les Océans à des profondeurs entre 600 et 800 mètres. Mesurant 15 centimètres, il se nourrit essentiellement de zooplancton ainsi que de petits crustacés.