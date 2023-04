Les chasseurs furtifs américains de cinquième génération constituent tous deux une menace importante pour les défenses chinoises à toutes les étapes d'une opération de combat. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude publiée dans la revue en langue chinoise Modern Defense Technology. L'étude a déterminé que le F-35A était probablement l'avion le plus polyvalent et le plus performant lors de tout conflit dans les eaux territoriales chinoises. Le Lockheed Martin F-35 Lightning II de l'US Air Force serait l'avion qui inquiète le plus la Chine.

Il serait en avance sur l'ancien F-22 Raptor également fabriqué par le géant de la défense et de l'aérospatiale. On retient tout de même que les prévisions qui ont été faites pour l’année 2023 par l'Air Force ne seront pas atteintes. Le nombre de F-35 Lightning II attendu ne sera pas livré. Cette situation a été justifiée par de retards liés aux mises à niveau de Technology Refresh 3. L’autre raison qui justifie cette situation est la pause de trois mois dans les livraisons de moteurs l'an dernier.

Mais tout ceci ne fait pas baisser l’ardeur de la société aérospatiale. Elle espère, en effet, que le gouvernement américain signe un contrat de logistique basée sur la performance F-35 d'ici à la fin de l'année. « Nous nous attendons à ce qu'une fraction du total des livraisons prévues pour 2023 soit affectée plus tard cette année, en raison à la fois de la maturation logicielle liée à Technology Refresh 3 (TR-3) et du calendrier de livraison du matériel », a déclaré Jim Taiclet, PDG de Lockheed Martin, aux journalistes financiers.