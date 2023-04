Le laboratoire de parasitologie-mycologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou a reçu son diplôme d’accréditation ce mardi 11 avril 2023. Ce laboratoire dirigé par la professeure Dorothée Kindé Gazard est accrédité selon la norme internationale ISO 15189 versions 2012. ‹‹ Que peuvent faire les cliniciens sans un laboratoire ? Je pense qu'ils n'iront pas bien loin ›› a déclaré l'ancienne ministre béninoise de la santé, Dorothée Kindé Gazard.

Dans le système de santé publique au Bénin, c'est la première fois qu'un laboratoire obtienne une accréditation. Elle permettra aux acteurs béninois du secteur de la santé d'offrir encore plus des services de qualité aux populations. Dorothée Kindé Gazard a exprimé toute sa gratitude au directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou pour avoir mis à la disposition du laboratoire, les ressources humaines et financières qu'il faut afin que ce laboratoire aboutisse à cette accréditation.

L'ancienne ministre de la santé a remercié tous les techniciens du laboratoire, les biologistes et les agents de l'administration pour leur participation à la réalisation de l'audit d'accréditation et à la certification du laboratoire. Elle s'est réjouie de la qualité du travail abattu par ses collaborateurs. ‹‹ J'ai certainement offensé certains parmi eux, mais je trouve que c'est pour la bonne cause ››, a-t-elle conclu. Le directeur du Système Ouest Africain d'Accréditation a félicité les dirigeants béninois pour les multiples efforts fournis dans le but de faire du Bénin, une référence en matière de santé.